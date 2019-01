'Balotelli en Raiola mikken op middenmoot Serie A na uitblijven van interesse'

Mario Balotelli gold in zijn eerste twee seizoenen bij OGC Nice nog als een smaakmaker, maar dat is dit seizoen anders.

De 28-jarige spits weet in de huidige voetbaljaargang het net maar niet te vinden. In tien duels in de Ligue 1 kwam hij vooralsnog niet verder dan één doelpunt en trainer Patrick Vieira liet in december nog weten dat de kans aanwezig is dat er deze maand afscheid genomen wordt van de Italiaan, die beschikt over een aflopend contract.

Hoewel zaakwaarnemer Mino Raiola inmiddels druk bezig om een nieuwe club voor zijn cliënt te vinden, is de interesse in de 36-voudig international niet overweldigend. Balotelli werd onlangs nog in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League in dienst van Newcastle United, maar the Magpies worden volgens berichten uit Italië inmiddels niet meer gezien als mogelijke bestemming voor de aanvaller.



Olympique Marseille was afgelopen zomer op zijn beurt dicht bij de komst van de spits en onderwierp Balotelli toen zelfs aan een medische keuring voordat een overstap op het laatste moment afketste. De worstelende club van Kevin Strootman is volgens het doorgaans goed ingevoerde L'Équipe opnieuw in de markt voor de aanvalsleider, maar ziet de mogelijkheid om zich deze winter nog te versterken met Balotelli langzaam uit zicht verdwijnen.



Raiola heeft zich nu volgens Tuttosport gericht op een aantal Italiaanse middenmoters als potentiële bestemming voor zijn cliënt en aangeklopt bij Sampdoria, Parma en Bologna, die allen wel oren zouden hebben naar de komst van de spits. Voor Balotelli zou een overstap naar een van deze clubs een rentree in de Serie A betekenen, daar hij in het verleden al actief was voor Internazionale en AC Milan.