Ballack: "Mourinho zou wel 'glamour' naar Bayern brengen"

Michael Ballack ziet het wel zitten als José Mourinho in de toekomst de nieuwe trainer van Bayern München wordt.

De Portugees werd in december ontslagen bij en sindsdien zit hij zonder club. In München beleefde Niko Kovac een moeizame seizoensstart, maar inmiddels is Bayern mede door een recente 5-0 zege op weer koploper van de . De titelverdediger heeft één punt voorsprong op BVB.



"Op dit moment is Kovac hoofdtrainer en dat moeten we respecteren. Hij doet het prima. Maar je kan niet ontkennen dat een eventuele komst van Mourinho in de toekomst wat meer 'glamour' naar de club en de Bundesliga zou brengen", zegt Ballack in gesprek met Bild. "Dat hebben we al gezien met Pep Guardiola. Zijn komst maakte de competitie veel interessanter, ook al won hij uiteindelijk niet de met Bayern."



"Guardiola introduceerde een bepaalde speelstijl en hij is een geweldige trainer. Bovendien heb je vanuit een internationaal opzicht meer aanzien als Mourinho of Guardiola je coach is", vindt de Duitser. "Als je Mourinho hebt, is het voor een club wellicht makkelijker om topspelers te halen. Momenteel heeft de Bundesliga minder aantrekkingskracht voor de echte topspelers dan de Premier League."



Ballack speelde tussen 2006 en 2010 voor en daar was Mourinho in zijn eerste seizoen de manager. De oud-international laat weten dat de Portugees in die tijd al onder de indruk was van Bayern. "Mourinho sprak vol lof over de club. En buitenlandse coaches hebben het bij Bayern bijna altijd wel goed gedaan, bijvoorbeeld Giovanni Trapattoni, Louis van Gaal, Guardiola en Carlo Ancelotti."