Bale 'zet Real Madrid voor gek': "Hij zou het shirt nooit meer mogen aantrekken"

Gareth Bale lijkt zich in de problemen te hebben gebracht bij zijn club Real Madrid.

De linkspoot plaatste zich dinsdagavond met Wales voor het komende EK dankzij een 2-0 zege op Hongarije. Bale stond in Cardiff, evenals drie dagen eerder, aan de aftrap, terwijl hij bij de laatste wedstrijden moest missen door een vermeende blessure. Het is nog niet eens dat feit dat het meeste stof doet opwaaien in Spanje, daar Bale na afloop lachend op de foto ging met een spandoek met de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In that order'.

Bale kwam op 5 oktober in de wedstrijd tegen Granada (4-2 zege) voor het laatst in actie voor Real Madrid. Dat hij daarna moest ontbreken, had volgens de officiële lezing met een kuitblessure te maken. De verbazing was dan ook groot in Spanje toen bleek dat de dertigjarige aanvaller een basisplaats had in de EK-kwalificatiewedstrijd van Wales tegen Azerbeidzjan (0-2 zege). Marca schreef op de voorpagina bijvoorbeeld over het 'Wonder van Wales', verwijzend naar het feit dat Bale plotseling hersteld was van zijn blessure.

De Spaanse kranten merken nu ook op dat Bale Real Madrid 'voor gek heeft gezet'. "Bale weet dat hij Madrid in januari kan verlaten als hij een transfer forceert, maar dit loopt uit de hand", schrijft Manu Sainz, journalist van AS , op Twitter. Zijn collega Rubén Jiménez maakt in een column korte metten met Bale. "Opnieuw heeft Bale Real Madrid voor gek gezet. De club die hij zelf heeft gekozen en die hem al jaren heeft betaald. Niet zo'n beetje ook. Gareth heeft genoeg talent om te schitteren voor Real Madrid, hij kon de fakkel overnemen van Cristiano Ronaldo."

"In plaats daarvan heeft hij een kaarsje en wacht hij op het einde van het verhaal. Bale heeft al het geduld uit Real Madrid geknepen. Natuurlijk maakt hij doelpunten, maar het gebeurt ook dat hij liever gaat golfen dan bij zijn ploeggenoten te kijken. Hij won vier keer de , maar brengt ook geen respect op voor de club en de fans. Luka Modric, Karim Benzema en Marcelo zullen legendes zijn, maar bij Bale zal voor altijd duidelijk blijven dat er geen sprake was van oprechte liefde", schrijft Jiménez. Josep Pedrerol van El Chiringuito TV trekt een snelle conclusie uit de beelden van een hossende Bale met de gewraakte tekst. "Bale is klaar bij Real Madrid. Dat is hierbij bevestigd."

"Hij lacht Real Madrid uit, de fans en zijn ploeggenoten. Het maakt hem allemaal niks uit. Hij verdient het niet om dat shirt te mogen dragen en zou het nooit meer mogen aantrekken. Nooit", stelt Ruben Martin van Cadena COPE . Bale gaf eerder na de wedstrijd tegen Azerbeidzjan al te kennen dat hij het door Wales-fans bedachte liedje, waarin ze ook zingen over 'Wales, golf en Madrid', vermakelijk vond. "We vinden het altijd mooi als de supporters ons steunen, zingen en de twaalfde man zijn."