Bale wederom aangepakt: "Voetbal is niet langer zijn prioriteit"

De transferwindow is sinds enkele dagen weer geopend, waardoor Gareth Bale de mogelijkheid heeft om Real Madrid tussentijds te verlaten.

De middenvelder annex aanvaller uit Wales zag afgelopen zomer een lucratieve transfer naar het Chinese Jiangsu Suning nog afketsen. Fabio Capello, over twee periodes trainer van Real, denkt dat Bale met zijn gedachten al niet meer bij de Spaanse grootmacht is, wat er de komende weken ook gebeurt.

Bale kreeg in de afgelopen periode geregeld speeltijd van trainer Zinédine Zidane, maar volgens Capello voelt de Welshman zich niet op zijn plaats bij Real. Het is volgens hem tijd voor een stukje zelfreflectie. "Bale heeft alles om een fantastische voetballer te zijn, maar mijn indruk is dat voetbal niet langer zijn prioriteit in het leven is", zo oordeelt de Italiaanse trainer in ruste in een interview met de Daily Mail.

"Bale ziet er voor mij uit als een speler die afgeleid is", vervolgt Capello zijn kritische analyse over de flankspeler, in 2013 door Real voor honderd miljoen euro overgenomen van . "Ik kijk graag naar hem als voetballer, want hij is sterk en snel. Geknipt dus voor het moderne voetbal."

"Maar als je een echte kampioen wil zijn, dan moet je honderd procent bij de les zijn en alleen maar gefocust zijn op je loopbaan als profvoetballer", aldus de voormalige oefenmeester van de Madrilenen.

Bale is met Real in voorbereiding op de strijd om de Spaanse Supercup, met op 8 januari als tegenstander in de halve finale te Saudi-Arabië. De komende weken kan er nog het nodige veranderen voor de dertigjarige Real-speler, al lijken er momenteel weinig clubs bereid te zijn om een bod neer te leggen in het Santiago Bernabéu.

In het recente verleden werd Bale door verschillende buitenlandse media gelinkt aan onder meer Tottenham, en , zonder dat er een deal werd gesloten. Zijn contract in Madrid loopt nog ruim drie jaar door.