Bale: "Spelen voor Wales leuker dan voor Real Madrid"

Gareth Bale heeft enkele uitspraken gedaan waarvan men in Madrid mogelijk raar zal opkijken.

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan (zaterdag) zei Bale dat hij liever voor de nationale ploeg speelt dan voor . "Ik heb absoluut meer zin in een wedstrijd van Wales", aldus de linkspoot volgens BBC Sport. "Ik ken de meeste van de oudere spelers al sinds we in Onder-17 speelden. Het is alsof je op zondag met je vrienden in het park gaat voetballen."

"Bij Wales spreek ik mijn eigen taal en voel ik me meer op mijn gemak. Maar dat verandert niets aan wat ik op het veld doe", gaat hij verder. "Op het veld geef ik altijd 100 procent, waar ik ook ben." Bale kwam de laatste weken niet in actie vanwege een blessure die hij opliep in de vorige interlandperiode. De 30-jarige routinier lijkt echter wel fit voor het duel van zaterdag.

Fans van Real Madrid zijn dit seizoen niet te spreken over de houding van Bale, die pas zes keer in actie kwam in LaLiga. In de bleef zijn inbreng zelfs beperkt tot één wedstrijd. De oud-speler van nam in competitieverband twee goals en twee assists voor zijn rekening.

Spaanse media schreven de laatste weken onder meer dat Bale liever golft dan dat hij in actie komt bij Los Blancos. Bale spreekt dat tegen. "Eerlijk gezegd vind ik het hilarisch. Vooral de plaatjes en dingen die vrienden naar mij sturen. Sommige mensen weten niet waar ze het over hebben."

Gareth Bale speelde tot nu toe 79 interlands voor Wales, waarin hij 32 keer scoorde. Deze interlandperiode hoopt hij dat aantal op te schroeven, want om nog kans te maken op een EK-ticket moet de ploeg Azerbeidzjan en Hongarije verslaan. Bovendien moet Slowakije in dat geval punten verspelen tegen Kroatië of Azerbeidzjan.