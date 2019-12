Bale krijgt 'golfverbod': "Ze kunnen niet hun gezondheid op het spel zetten"

Er was de afgelopen tijd het nodige te doen om Gareth Bale.

De aanvaller van poseerde nadat Wales zich had gekwalificeerd voor het EK van 2020 achter een vlag met de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In that order'. Bale krijgt in Spanje veelvuldig de kritiek dat hij meer met golf dan met voetbal bezig is, maar tijdens het toernooi van komende zomer krijgt hij in ieder geval niet de kans om een balletje te slaan.

"Ryan Giggs (de bondscoach van Wales, red.) zal ervoor zorgen dat de focus in ons trainingskamp alleen bij het voetbal ligt", zo tekent AS op uit de mond van Jonathan Ford, algemeen directeur bij de voetbalbond van Wales.

"Je kan niet in een situatie zitten waarin spelers hun gezondheid op het spel zetten door golf te spelen. Ik waardeer het als spelers er op een andere manier tegenaan kijken."

"Je kan niet de hele dag trainen, dus er zal wat vermaak voor de jongens moeten zijn. Maar je moet voorzichtig zijn", stelt Ford. Bale gaf eerder te kennen dat 'geobsedeerd' is door golf en dat hij op ieder vrij moment graag wil spelen.

Komende zomer zal de aanvaller van Real Madrid dus een tijdje niet op de golfbaan kunnen staan. Wales heeft tijdens het EK een plaats in Groep A, waarin Zwitserland, Italië en Turkije de tegenstanders zullen zijn.

Wales speelt tegen Zwitserland in Baku, waarna de wedstrijden tegen Turkije en Italië worden afgewerkt in het Stadio Olimpico van Rome. "Het zal behoorlijk warm zijn in Italië en Azerbeidzjan, dus het zou dom zijn als we onszelf niet vestigen in een plaats waar we kunnen acclimatiseren aan die temperaturen. We zullen proberen om het team alles te geven wat ze nodig hebben."