Bale is er klaar voor: "We gaan voor de poulewinst"

Wales komt zondagmiddag voor het eerst in actie in de EK-kwalificatiereeks. De ploeg met onder meer Gareth Bale staat voor een lastige opgave.

In groep E zijn de Welshmen namelijk ingedeeld bij onder andere Kroatië, de WK-finalist van vorig jaar. Zondagmiddag is in Cardiff de eerste wedstrijd tegen Slowakije, dat de kwalificatie donderdag begon met een 2-0 overwinning op Hongarije. De Kroaten versloegen ondertussen Azerbeidzjan met 2-1.



Gareth Bale is met bezig aan een zeer teleurstellend seizoen en bij de thuiszege op , net voor de interlandonderbreking, stond hij pas voor de zeventiende keer in de basis in . In de media ontkent hij echter dat dat met blessureleed te maken heeft. "Ik heb maar één blessure gehad, ik voel me goed. Ik speel regelmatig en ik heb een mooi aantal goals gemaakt."



"We willen graag naar een groot toernooi toe en ervaren wat we al eerder hebben meegemaakt", blikt Bale vooruit op de EK-voorrondes. "We moeten het opnieuw laten zien en hard werken als team. Ik ben er helemaal klaar voor." Wales was één van de verrassingen op het EK in Frankrijk, waar men de halve finales haalde. De ploeg kwam echter niet door de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland.



In de aanloop naar het duel van zondag oefende Wales woensdagavond tegen Trinidad & Tobago (1-0 winst). Terwijl Bale dus fit is om tegen Slowakije in actie te komen, geldt dat niet voor de geblesseerde Aaron Ramsey. "Dat is natuurlijk een flinke teleurstelling. Hij is heel belangrijk voor ons en we gaan hem missen", zegt Bale over de middenvelder van , die vanaf volgend seizoen voor voetbalt.



"We gaan voor de eerste plaats in de poule, ik zou niet weten waarom niet", stelt de 29-jarige sterspeler tot slot. "We zijn altijd de underdogs, maar de bookies hebben het niet altijd juist. We weten dat Slowakije en Kroatië allebei met een overwinning zijn begonnen, maar dat kunnen wij ook."