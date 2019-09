Bale: "Ik weet vrij zeker dat er nog meer onrust gaat komen"

Het is geen geheim dat Real Madrid deze zomer af wilde van Gareth Bale, wiens naam dan ook veelvuldig werd gelinkt aan een transfer.

Een overstap naar het Chinese Jiangsu Suning ketste echter op het laatste moment af. Verrassend genoeg is Bale in de eerste wedstrijden van het seizoen weer basisspeler bij de Koninklijke, al betekent dat niet direct dat hij gelukkig is.

"Ik begrijp dat ik min of meer als zondebok werd aangewezen. Misschien is het niet helemaal eerlijk, maar ik heb het allemaal met een korreltje zout genomen. Richting het einde van vorig seizoen was het moeilijk, dat kan ik niet ontkennen. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team. Ik zal niet zeggen dat ik nu gelukkig ben, puur omdat ik aan spelen toekom", zegt Bale in gesprek met Sky Sports. Hij was dit seizoen tot dusver goed twee doelpunten en één assist in drie officiële wedstrijden.

"Ik ben een professional, dus ik doe mijn uiterste best voor mijn club en mijn land. Ik weet vrij zeker dat er nog meer onrust gaat komen, eerlijk gezegd. Dat is iets waar ik met over moet praten, we zullen tot een soort overeenstemming moeten komen", vervolgt de Welshe aanvaller. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt nog tot medio 2022. "Ik ben onverstoord teruggekomen voor de voorbereiding, ik wist dat er door iedereen gepraat werd. Goede dingen, slechte dingen, wat ze maar wilden."

"Het was niet het slechtste moment in mijn loopbaan, maar het was niet ideaal. Ik weet hoe ik ermee moet omgaan en het gaat erom dat je je niet laat afleiden. Je wordt uiteindelijk beloond voor je werk en ik ben het seizoen goed begonnen. In het voetbal kunnen dingen snel veranderen, het is allemaal een kwestie van tijd", besluit Bale.

De dertigjarige aanvaller is momenteel op pad met de nationale ploeg van Wales, die het deze interlandperiode in de EK-kwalificatiecyclus opneemt tegen Azerbeidzjan en Wit-Rusland.