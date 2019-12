Bale: "Het Santiago Bernabéu is ook wel de beste plek om uitgefloten te worden"

Gareth Bale wekte onlangs de toorn van de Real Madrid-fans toen hij met een vlag met de tekst 'Wales, golf, Madrid, in die volgorde' poseerde.

De aanvaller werd in de daaropvolgende wedstrijden van de Koninklijke steevast op een fluitconcert getrakteerd, waaronder afgelopen weekend toen het publiek weer begon te morren terwijl hij zich warmliep.

De Welshman laat in gesprek met BT Sport echter weten niet enorm onder de indruk te zijn van de fluitconcerten: "Ik denk dat het de eerste keer dat het gebeurde wel als een schok kwam."

"Ik wist toen niet echt hoe ik ermee om moest gaan. Maar ik ben nu ouder, het is nog een paar keer gebeurd en nu begrijp je hoe je ermee om moet gaan."

"Nu laat ik het gewoon van me afglijden. Op een bepaalde manier, met alle respect, is het Santiago Bernabéu ook de beste plek om uitgefloten te worden als je niet presteert. Dat begrijp ik ook wel."

"Ik moet nu gewoon hard blijven werken en aan het publiek laten zien wat ik kan. Het gefluit zal uiteindelijk ook weer stoppen en daarna kan je gewoon verder met je carrière."

Bale wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij en een terugkeer bij zou een van de mogelijkheden kunnen zijn.

De aanvaller is in ieder geval enthousiast over José Mourinho, de nieuwe manager van the Spurs: "Een geweldig statement van de club, hij is een seriewinnaar."

"Tottenham wil prijzen winnen en ik denk dat er wat dat betreft geen betere samenwerking bestaat dan die met Mourinho."