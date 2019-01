Bale haalt zich woede van Real op de hals door vertrek tijdens wedstrijd

De geblesseerde Gareth Bale heeft zich afgelopen weekeinde niet bepaald populair gemaakt bij de aanhang van Real Madrid.

De aanvaller uit Wales stond zondagavond door zijn kwetsuur weliswaar niet van de partij in het thuisduel met Real Sociedad (0-2), maar wist de aandacht wel op zich gevestigd, doordat hij nog voor het laatste fluitsignaal het Santiago Bernabéu verliet.

Bale viel vorige week donderdag in de inhaalwedstrijd tegen Villarreal (2-2) uit met een kuitblessure, waarna hij de ontmoeting van zondag met Real Sociedad noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan. De vleugelspeler besloot zijn teamgenoten aan te moedigen, maar baarde opzien door de thuishaven van de Koninklijke al na 78 minuten voetballen te verlaten.



Real Madrid keek op dat moment tegen een 0-1 achterstand aan door een vroeg doelpunt van Willian José. Bale had naar verluidt echter weinig geloof meer in een comeback en besloot vroegtijdig naar huis te gaan, melden diverse Spaanse media, waaronder, maandag. Op beelden vanis te zien hoe de Welshman terwijl de wedstrijd nog bezig is in de auto stapt en wegrijdt.Real Madrid wist zonder Bale overigens geen comeback meer te realiseren. De geplaagde ploeg van trainer Santiago Solari stond het laatste halfuur met een man minder op het veld vanwege een tweede gele kaart voor Lucas Vázquez en kwam uiteindelijk niet meer in de buurt van een resultaat. Sterker nog: met een doelpunt van Rubén Pardo gooiden de Baskische bezoekers zeven minuten voor tijd nog wat zout in de Madrileense wonden.