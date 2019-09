Bale gelooft in nationale ploeg: "Anders was ik hier niet"

Gareth Bale heeft goede hoop dat Wales zich kan kwalificeren voor het EK van volgend jaar.

De linkspoot van maakte vrijdagavond een cruciaal doelpunt voor Wales, dat dankzij een late goal van Bale met 2-1 van Azerbeidzjan won. Na vier duels in groep E van de kwalificatiereeks staat Wales op zes punten, evenveel als Slowakije. Kroatië en Hongarije hebben allebei negen uit vier.

Over een maand speelt Wales de belangrijke uitwedstrijd tegen Slowakije en Bale twijfelt er niet aan dat zijn land de eindronde kan halen. "Uiteraard, anders was ik hier nu niet. Dan zou ik mijn tijd niet verspillen", sprak de 30-jarige international op een persconferentie voor de oefenwedstrijd van maandag tegen Wit-Rusland.

Lees beneden verder

"Ik houd ervan om voor mijn land te spelen en te proberen om grote toernooien te halen. Het EK van 2016 geeft je de honger om dat nog een keer te doen en mee te maken wat we toen meemaakten." Wales was drie jaar terug debutant op de Europese eindronde. De laatste WK-deelname dateert al van 1958.

Met een plek in de halve finales waren The Dragons de verrassing van het EK in Frankrijk. De latere Europese kampioen Portugal was in die halve finale met 2-0 te sterk.

"We geloven er allemaal in en we hopen dat het publiek dat ook doet. Zij zijn onze twaalfde man", aldus Bale, die blij is met Ryan Giggs als bondscoach. "We werken hard om zijn speelstijl goed uit te voeren en dat heeft soms wat tijd nodig. Daarom is het goed dat we nu een oefenduel gaan spelen."