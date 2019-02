Bailey geniet in Leverkusen: "Bosz gelooft in ons"

Bayer Leverkusen boekte zaterdag een fraaie overwinning op Bayern München. Leon Bailey zorgde voor de belangrijke gelijkmaker.

Leverkusen keek voor eigen publiek bij rust tegen een kleine achterstand aan, maar nadat Bailey kort na de pauze trefzeker was, won de thuisploeg uiteindelijk met 3-1. Vorige week won Leverkusen al met 0-3 bij VfL Wolfsburg en dus krijgt coach Peter Bosz veel complimenten. "Met de nieuwe trainer en het systeem weet iedereen precies wat hij moet doen", reageert Bailey in gesprek met FOX Sports.



"Ik geloof erg in hem en hij in ons. We doen alles wat hij van ons vraagt. Het werkt voor ons. Het is heel leuk om onder Bosz te spelen. Het belangrijkste is dat de speler weet wat hij moet doen. Met de kwaliteit die we in het team hebben kunnen we veel doen." Die Werkself stegen door de zege naar de zevende plaats in de Bundesliga.



Bailey stelt dat Leverkusen halverwege het duel met Bayern nog veel vertrouwen had in een goede afloop. "We deden alles wat de trainer vroeg. We zetten druk en waren goed aan de bal. We wilden hen niet veel ruimte geven om te voetballen. Als je dat wel doet, rennen ze je voorbij. Na de 1-0 hadden we nog steeds zelfvertrouwen omdat we een goede eerste helft speelden. Het is een geweldig gevoel voor de team, de fans. Iedereen is hier blij mee."



Peter Bosz is sinds december werkzaam in de Bay Arena, als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich. De 55-jarige Apeldoorner zat ruim een jaar zonder club, omdat hij na een teleurstellende seizoensstart werd weggestuurd bij Borussia Dortmund.