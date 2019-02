'Back van Levante gearresteerd op verdenking van zeven misdaden'

Levante zal het voorlopig even moeten stellen zonder Antonio García Aranda, kortweg Toño.

De club uit Valencia bevestigt via de officiële kanalen dat de 29-jarige vleugelverdediger is gearresteerd en laat weten voorlopig achter hem te staan, omdat men nog niet op de hoogte is van de feiten. Verschillende Spaanse media maken melding van zeven verschillende aanklachten.

Toño zou samen met zes andere verdachten zijn gearresteerd door de politie van Teruel, een plaats die een kleine honderdvijftig kilometer ten noorden van Valencia ligt. De groep kan volgens de berichten in de media een aanklacht tegemoet zien voor zeven misdaden, waaronder bedreiging, afpersing, valsheid in geschriften en het witwassen van geld. Vijf van de zeven 'bendeleden' zouden reeds voor de rechter zijn verschenen.



Het verloop van de zaak is voorlopig nog geheim en er wordt verder onderzoek gedaan. Om die reden is Levante voorzichtig in het statement over Toño. "Omdat de gang van zaken geheim is, wil Levante de steun uitspreken richting de speler en zijn familie. We zijn niet op de hoogte van de redenen waarom de onderzoekers tot deze stappen zijn overgegaan. We doen geen verdere uitspraken tot er meer duidelijk is, om onze speler te respecteren."



De vleugelverdediger speelde dit seizoen tot dusver zeventien wedstrijden namens Levante in LaLiga, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Toño speelt sinds 2014 in het shirt van de club uit Valencia, dat hem in 2014 voor 300.000 euro overnam van Recreativo Huelva. Eerder speelde de Spanjaard in het shirt van CD Castellón, Villarreal en CE Sabadell.