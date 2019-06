Babel: "Van Dijk kan Cannavaro evenaren"

Virgil van Dijk is volgens Oranje-teamgenoot Ryan Babel een goede kandidaat om dit jaar de Ballon d'Or te winnen.

De award voor beste voetballer ter wereld gaat echter zelden naar een verdediger, want Fabio Cannavaro was in 2006 de laatste verdediger die won. "Maar het is niet onmogelijk. Ik zou het wel eerlijk vinden als Virgil op z'n minst de shortlist haalt", zegt Babel in gesprek met Sky Sports. "Ik zou heel blij voor hem zijn als hij wint."



Virgil van Dijk kende een topseizoen bij , dat de Premier League-titel net aan moest laten, maar vervolgens wel de veroverde. Door spelersvakbond PFA werd de 27-jarige Brabander uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. Liverpool-icoon Jamie Carragher ziet Lionel Messi echter als favoriet voor de Ballon d'Or.



"Een centrumverdediger wint die prijs bijna nooit. Cannavaro kreeg hem nadat hij met Italië de wereldtitel won in 2006", aldus de Engelsman. "Van Dijk heeft natuurlijk wel een geweldig seizoen gehad. Je moet grote prijzen winnen en door die Champions League-titel hoort hij nu echt bij de beste spelers ter wereld."



Lionel Messi was dit seizoen maar liefst 51 keer trefzeker in vijftig officiële wedstrijden van . De Argentijn won de Ballon d'Or vijf keer, net als rivaal Cristiano Ronaldo.