Babel tekent tot eind van het seizoen bij Fulham: "Heb er vertrouwen in"

Ryan Babel heeft zich tot het einde van het seizoen verbonden aan Fulham. Hij kan zondag al debuteren tegen Tottenham Hotspur.

De 32-jarige international van het Nederlands elftal moet de Londense club helpen om degradatie af te wenden. Eerder speelde Babel al vier jaar in Engeland, waar hij tussen 2007 en 2011 onder contract stond bij Liverpool. Hij wordt overgenomen van het Turkse Besiktas, waar hij over een in juni aflopend contract beschikte. Volgens beIN SPORTS betaalt Fulham zo'n 1,8 miljoen euro om die verbintenis nu al af te kopen.

De clubkas van de Turkse topclub stond niet toe dat hij opnieuw een lucratief contract tekende, dus is men in Istanboel blij om hem van de loonlijst te schrappen, al onttrok hij zich in de eerste seizoenshelft wel aan de malaise bij de Turken. Evenwel kon hij ook niet voorkomen dat men al in de groepsfase van de Europa League werd uitgeschakeld. In de Süper Lig bezet de ploeg een zwaar teleurstellende zevende plaats op de ranglijst.

Bij Fulham wacht Babel ook een pittige uitdaging, waar hij met vertrouwen naar uitkijkt. In de eerste 22 wedstrijden scoorde de ploeg van trainer Claudio Ranieri slechts twintig keer. Men bivakkeert nu op de één-na-laatste plaats en staat vijf punten onder de rode streep. Via de officiële kanalen benadrukt Babel er voor te willen gaan. "Ik heb er vertrouwen in dat Fulham zich kan handhaven. Dat is één van de redenen waarom ik hier ben. Ik wil helpen om dat te bewerkstelligen en ben er klaar voor."

Clubeigenaar Tony Khan is verguld met de komst van de Nederlander. "Hij heeft bij zijn clubs en op interlandniveau laten zien dat aanvallend voerbal beheerst en zijn ervaring is welkom. Voor de tweede seizoenshelft staan er negen belangrijke thuiswedstrijden op het programma. Ryan maakte vorig seizoen vijftien goals in alle competities en arriveert nu met de steun van de trainer. Claudio en ik hebben er vertrouwen in dat zijn terugkeer naar de Premier League goed voor hem en voor ons gaat zijn."