Babel sneert naar De Grote Vier: "Zij wilden allemaal nummer één zijn"

Ryan Babel heeft zijn geluk bij het Nederlands elftal helemaal hervonden.

De aanvaller van is onder bondscoach Ronald Koeman opgebloeid en beloonde dat maandagavond met twee doelpunten tegen Estland (4-0 winst). Volgens Babel is het Oranje van nu een stuk eensgezinder dan in eerdere periodes.

Rafael van der Vaart noemde Babel in de NOS-studio een 'oudje'. "Ik word er inderdaad vaak aan herinnerd, dat ik een oudje ben", lacht Babel. "Of ik als een fles wijn ben? Grappig dat je dat zegt, dat zei Gini (Georginio Wijnaldum, red.) laatst ook tegen me. Hoe ouder, hoe beter. Naarmate de jaren vorderen, probeer je steeds meer je kop te gebruiken. Ik kan het niet altijd meer zo makkelijk belopen als toen ik achttien was, maar ik moet zeggen dat de laatste drie à vier jaar echt mijn beste jaren zijn."

Babel heeft nu een basisplaats bij Oranje, maar dat was zeker niet altijd het geval. Onder Bert van Marwijk moest hij het vrijwel altijd doen met een reserverol. "Mijn concurrent was toen Eljero Elia", zegt Babel tegenover Voetbal International. "Die deed het ook goed, maar wat me opviel was dat Van Marwijk altijd dezelfde wissels had. De rest voelde: ik ben bij het gewoon een sparringpartner. Je had niet het gevoel dat je een kans kreeg als je je best deed."

In die tijd beschikte Nederland over een hoop aanvallend talent. "Je had de battle tussen De Grote Vier", doelt Babel op Wesley Sneijder, Arjen Robben, Van der Vaart en Robin van Persie. "Zij wilden in mijn beleving allemaal de nummer één zijn. Hoe gek het ook klinkt: dit is volgens mij meer een team."

"Ik heb nu niet het gevoel dat we ego's hebben. We gunnen elkaar allemaal het doelpunt, de actie of de pass. Het is meer een geheel, er is er niet één die er met kop en schouders bovenuit steekt."