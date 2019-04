Babel scoort tegen Everton; Pröpper en Locadia gaan hard onderuit

Fulham heeft zaterdagmiddag een enigszins verrassende overwinning weten te boeken op Everton. Brighton blameerde zich ondertussen voor eigen publiek.

- 2-0

Ondanks dat degradatie reeds een feit is voor Fulham, beleefde Craven Cottage een prettige middag. Dankzij een uitstekend spelende Babel werd Everton uiteindelijk over de knie gelegd. De international van het ging aan het begin van de tweede helft een combinatie aan met Aleksandar Mitrovic, waarna hij op de rand van het strafschopgebied oog had voor Tom Cairney. Die kon ongehinderd uithalen en tekende met een laag schot uiteindelijk voor de 1-0. Babel bepaalde twintig minuten voor tijd zelf de eindstand: na een pass van Mitrovic rondde hij oog in oog met doelman Jordan Pickford koelbloedig af.



- AFC 0-5

Met Pröpper, Locadia en Aké die allen aan de aftrap verschenen, was de Nederlandse afvaardiging in het Amex Stadium aanzienlijk. De twee eerstgenoemden zullen echter weinig warme herinneringen koesteren aan het treffen met the Cherries, daar het in de tweede helft het helemaal mis ging voor de thuisploeg. Bournemouth kwam voor de rust dankzij een goal van Dan Gosling al op voorsprong en bouwde die marge na de onderbreking verder uit. Ryan Fraser trof een minuut of tien na de hervatting van het duel eveneens doel en een rode kaart na een forse charge van Anthony Knockaert drukte the Seagulls nog dieper in de problemen. Bournemouth wist in het laatste kwartier dankzij goals van David Brooks, Callum Wilson en Junior Stanislas optimaal te profiteren van de overtalsituatie en zal met een glimlach op het gezicht aan de terugreis beginnen.



- 2-0

Het in de degradatiezone bivakkerende Cardiff kon de punten op bezoek bij Burnley goed gebruiken, maar de Welshmen slaagden er in de eerste helft nauwelijks in om een vuist te maken. Chris Wood kreeg na drie minuten spelen al de tijd en ruimte om zijn hoofd tegen een inzwaaiende vrije trap te zetten en zag zijn poging op de paal eindigen. Een klein halfuur later had hij echter meer geluk toen hij opnieuw in kop koppen en nu wel het net achter doelman Neil Etheridge liet bollen. Cardiff moest na de onderbreking dus op zoek naar de gelijkmaker en kreeg hier ook de kansen voor. Harry Arter mikte een schot vanaf de rand van de zestien echter op de lat en ook Junior Hoilett had het vizier niet op scherp staan. In de blessuretijd velde Wood met zijn tweede treffer van de middag definitief het vonnis over the Bluebirds.



- 3-1

Na 94 seconden liepen de bezoekers reeds achter de feiten aan: Nathan Redmond werkte een voorzet van Joshua Sims van dichtbij in het dak van het doel. Wolverhampton kwam beter in de wedstrijd en had kansen via Leander Dendoncker en Raúl Jiménez. Een rake kopbal van Willy Boly na een corner van Joao Moutinho betekende de 1-1, maar nog geen twee minuten later faalde Redmond niet oog in oog met Rui Patricio: 2-1. In de tweede helft trok het team van manager Ralph Hasenhüttl het duel definitief naar zich toe. Conor Coady blokte twintig minuten voor tijd een schot van Maya Yoshida, maar in de rebound trof Shane Long alsnog doel: 3-1. Door de zege staan the Saints nu acht punten boven de rode streep.