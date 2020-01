Babel koos voor Ajax vanwege vorm en Oranje: "Het ging aan me knagen"

Ryan Babel hoopt zondag tegen Sparta Rotterdam zijn rentree te maken in het shirt van Ajax.

De 33-jarige aanvaller kwam deze maand op huurbasis over van en is naar eigen zeggen 'absoluut topfit'. Babel verschijnt zondag in de Johan Cruijff ArenA het liefst in de basis, maar trainer Erik ten Hag liet vrijdag op de persconferentie niets los over een eventuele basisplaats.

In gesprek met de NOS gaat Babel in op zijn overstap naar , die snel van de grond kwam. Of hij een tijdelijke overstap zelf in gang heeft gezet? "Dat is een moeilijke vraag...", zegt hij met een lach. "Nou ja, laat ik zeggen dat ik goede relaties heb bij Ajax. Dus dat was inderdaad niet zo ingewikkeld."

Babel laat weten dat hij geen overleg heeft gehad met bondscoach Ronald Koeman over zijn overgang naar Ajax. Toch is het wel een belangrijke reden geweest voor Babel om voor de tweede keer terug te keren bij de club waar hij werd opgeleid.

"Het ging niet eens heel slecht in Turkije, maar ook niet heel lekker. Ik merkte dat het aan me ging knagen", legt hij uit. "Ik had het gevoel dat als ik daar zou blijven, dat ik bij het Nederlands elftal met een mindere vorm zou binnenkomen. Dat risico wilde ik niet lopen."

Ajax moet het zondag nog doen zonder Zakaria Labyad en David Neres, terwijl Noa Lang op de nominatie staat om verhuurd te worden. Een basisplaats lonkt derhalve voor Babel, al wil Ten Hag dat niet bevestigen. "Babel is wedstrijdfit", zei de coach vrijdag op de persconferentie. "Hij is een van de aanvallers en multifunctioneel inzetbaar. We zullen het per wedstrijd gaan bekijken."

Ten Hag is blij dat hij Babel deze transferperiode aan zijn selectie heeft kunnen toevoegen. "Hij brengt ervaring en gogme mee. Dat hebben we deze week op het trainingsveld kunnen zien. Hij heeft als voordeel dat hij Ajax goed kent. Maar ook hij heeft de tijd nodig om zich aan te passen. Maar je ziet hoe hij in het team komt en hoe hij meespeelt. En dat hij plezier heeft, dat is mooi om te zien", aldus Ten Hag.