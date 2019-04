Babel imponeert: "Mijn zaakwaarnemer heeft enkele telefoontjes ontvangen"

Ryan Babel speelt sinds januari voor Fulham, dat hem overnam van Besiktas, maar aan die samenwerking komt na dit seizoen een einde.

Met vier doelpunten en vier assists in dertien wedstrijden is de 32-jarige aanvaller een van de lichtpuntjes bij the Cottagers, die al niet meer kunnen ontsnappen aan degradatie uit de Premier League. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven, zo vertelt hij in de Engelse media.

"Mijn zaakwaarnemer heeft enkele telefoontjes ontvangen. Ik zit nu in een fase waar ik de juiste beslissing moet nemen. Als het meezit, kan ik volgend jaar met Oranje het EK spelen als we ons weten te kwalificeren. Er zijn daardoor veel factoren die meespelen om de juiste beslissing te nemen", zo tekenen de Daily Mail en de Daily Mirror op uit de mond van Babel. Het contract van de aanvaller bij loopt aan het einde van het seizoen af.



Het lijkt niet aannemelijk dat Babel met Fulham zal meegaan naar de Championship. De aanvaller benadrukt dat hij op het hoogste niveau moet spelen om in beeld te blijven bij Oranje. "Ja, natuurlijk. Daar ben ik me bewust van. Daarom zeg ik: ik moet de juiste beslissing nemen voor mijn familie en mijn toekomst. Ik ga daar spoedig naar kijken", stelt de 56-voudig international. Fulham zou Babel naar verluidt graag willen behouden.



Tegelijkertijd werd Babel in een eerder stadium gelinkt aan en . "Ik denk dat ik nog steeds drie of vier jaar voor me heb liggen. Natuurlijk zou het geweldig zijn als ik een kans krijg om in de Premier League te blijven", besluit Babel. Met Fulham sluit hij het seizoen in de Premier League nog af met wedstrijden tegen (thuis), (uit) en (thuis). Het reeds gedegradeerde Fulham wist de laatste twee duels met (2-0) en (0-1) beide te winnen.