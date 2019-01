Babel: "Ik was op die momenten veel beter dan de concurrentie"

Ryan Babel keerde onlangs bij Fulham terug in Engeland. De oud-Ajacied vindt dat andere zaken dan zijn voetbalkwaliteiten invloed op hem hebben gehad.

Babel stond in het verleden vier jaar onder contract bij Liverpool, maar slaagde er nooit in om helemaal door te breken. Hij speelde hierna onder meer bij TSG 1899 Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa en Deportivo La Coruña.



"Er zijn momenten geweest in mijn carrière waarop ik veel beter speelde dan een andere speler op mijn positie, maar dat die speler op commercieel gebied aantrekkelijker was. Ik nam dat destijds niet zo serieus, ik dacht toen dat het erom ging wie het best presteerde op de trainingen. De trainer vertelde mij toen echter: 'Hij moet om die reden spelen'", vertelt hij in gesprek met Sky Sports . "Dat besef kwam echt als een klap in het gezicht en ik weet nu dat je ook wat meer geluk moet hebben om te overleven in de voetballerij."



"Het is wat het is, denk ik. Maar als je zoiets al van tevoren weet, kun je daar de beslissing om wel of niet naar sommige clubs te gaan van af laten hangen." Babel vertrok in 2007 op twintigjarige leeftijd naar Liverpool en geeft aan dat hij de zaken achteraf gezien wellicht anders aan had moeten pakken: "Ik weet nog dat mijn ouders vroegen of ze met me mee moesten gaan en ik hen vertelde dat ik het wel aan kon."



"Dat zou wellicht een groot verschil gemaakt kunnen hebben, omdat ik dan langzaam had kunnen wennen aan het op mezelf wonen. Ik denk nog steeds dat ik het in me had, maar dat het ook een kwestie van begeleiding was. Iemand om me te vertellen dat ik soms wat meer mijn best moest doen of sommige dingen wat slimmer aan had moeten pakken. Ik had in die tijd niemand en moest alles zelf uitvogelen. Dat is moeilijk als je voor de eerste keer naar het buitenland gaat."