Babel: "Ik tweette dat en dertig minuten later stond het groot op CNN"

Ryan Babel gaat voor een herkansing in de Premier League.

De 32-jarige aanvaller werd dinsdag door Fulham overgenomen van Besiktas en tekende een contract tot het einde van het seizoen. Babel, die tussen 2007 en 2011 al voor Liverpool speelde, vertelt in een interview met The Guardian dat hij zijn potentieel 'om uiteenlopende redenen' niet heeft kunnen waarmaken.

Eerder deze week plaatste Babel een foto van zichzelf op Instagram, met de caption: '22 year old joins Fulham'. "Aan de buitenkant ben ik niet zoveel veranderd", lacht hij, als hij daarnaar wordt gevraagd. "Ik heb in mijn carrière veel gedaan, maar ik heb ergens nog het gevoel dat ik nog unfinished business heb in de Premier League. Het is een mooie uitdaging en ik wil de kans aangrijpen om te kijken hoe ik het nu ga doen."



Het gebruik van sociale media is Babel niet vreemd. Een paar weken voordat hij Liverpool verliet, werd hij een van de eerste spelers die op basis van nieuwe regels van de FA werd bestraft voor wat hij op Twitter zette. De buitenspeler plaatste een gefotoshopte afbeelding van Howard Webb in een Manchester United-shirt, nadat de scheidsrechter een penalty had toegekend aan Dimitar Berbatov tegen Liverpool (1-0). Het kwam hem te staan op een boete van tienduizend euro.



"Ik tweette dat en dertig minuten later stond het groot op CNN en Sky Sports . Dat had ik niet verwacht. Ik had toen nog niet door dat de pers de sociale media in de gaten houdt om te kijken of je in de fout gaat. Ik heb mezelf in het buitenland best vaak in de problemen gebracht", erkent Babel. Met de wijsheid van nu had hij wellicht andere keuzes gemaakt. "Ik heb in eerdere interviews al gezegd dat ik misschien een of twee jaar langer in Nederland had moeten blijven. Ik woonde daar bij mijn ouders, dus ik woonde in het buitenland ook voor het eerst op mezelf."



"Dan komt er veel op je af: een ander land en een andere cultuur. Je staat er alleen voor en daar moet je zo goed mogelijk mee omgaan", geeft de 54-voudig international van Oranje aan. "Dat is mij niet altijd gelukt. Er was veel dat me irriteerde, zoals het verhaal dat ik een slechte mentaliteit zou hebben. Ik was jong en deed veel naast het voetbal, bijvoorbeeld in de muziek. Dat werd buitenproportioneel uitgelicht. Natuurlijk was ik nooit drukker met de muziek dan met het voetbal. Ik wilde me ontwikkelen en ik wilde begeleid worden om een betere speler te worden, en dat was mij ook beloofd toen ik er kwam."



"Het gebeurde alleen niet en om veel uiteenlopende redenen heb ik mijn potentieel niet waargemaakt, denk ik", aldus Babel, wiens toekomst nog ongewis is. In eerste instantie wil hij degradatie afwenden met Fulham; waar hij volgend seizoen speelt, weet hij nog niet. "Om eerlijk te zijn liggen mijn beslissingen niet altijd voor de hand. Ik houd ervan om de wereld te ontdekken. Overal waar ik ben geweest, heb ik iets meegenomen wat ik kan gebruiken om mijn spel te verbeteren. De rest heb ik achtergelaten."