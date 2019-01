Babel: "Ik ga laten zien dat hij een partner heeft waarop hij kan rekenen"

Ryan Babel maakte zondag zijn Premier League-rentree.

De Oranje-international maakte vorige week de overstap van Besiktas naar Fulham en begon tegen Tottenham Hotspur direct in de basis. De aanvaller maakte een uitstekende indruk en werd na 55 minuten spelen door manager Claurio Ranieri naar de kant gehaald. Vanaf de bank zag Babel hoe the Spurs er in de blessuretijd met de drie punten vandoor gingen, na het late winnende doelpunt van Harry Winks.

Ranieri was na afloop zeer te spreken over het spel van Babel. "Ryan was een grote dreiging voor de verdediging van Tottenham Hotspur. Ik ben daar erg blij mee", aldus de trainer in de Engelse media. "Natuurlijk kan hij nog geen negentig minuten volmaken, omdat er in Turkije een winterstop was. Maar ik hoop dat hij binnen een maand negentig minuten kan spelen."



Babel geeft op de clubwebsite aan dat hij zijn rentree in de Engelse competitie als 'zwaar' beleefde. Het voelt voor hem goed om terug in de Premier League te zijn. "Ik weet al hoe zwaar deze competitie is. Die late goal was zeer kenmerkend. Als je in de middenmoot staat, dan zou zoiets niet gebeuren", aldus Babel, die zelf twee goede mogelijkheden kreeg om te scoren. "Ik heb wat duels van Fulham geanalyseerd. Ik zag Aleksandar Mitrovic vaak alleen. Ik ga hem helpen, ik ga laten zien dat hij een partner heeft waarop hij kan rekenen. Hopelijk krijgen we meer kansen samen."