Babel en Lens krijgen bij Besiktas gezelschap van 52-voudig Turks international

Burak Yilmaz verruilt Trabzonspor per direct voor Besiktas, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend.

De Zwarte Adelaars maken een bedrag van 1,36 miljoen euro over naar de huidige nummer twee van de Turkse Süper Lig. Voor Yilmaz betekent het zijn tweede dienstverband bij Besiktas, waar hij eerder tussen 2006 en 2008 onder contract stond.

In een statement op de website van Besiktas spreekt Yilmaz zijn dank uit aan de club en trainer Senol Günes. "Ik respecteer zowel de complimenten als de kritiek van de fans. Zij moeten weten dat zodra ik het shirt van Besiktas aantrek, ik alles zal geven voor de club", laat de 52-voudig international van Turkije weten. Yilmaz staat vrijdag direct op het trainingsveld bij Besiktas, dat een trainingskamp heeft belegd in Antalya.



Besiktas ondernam afgelopen zomer al een poging om Yilmaz over te nemen van Trabzonspor, maar de 33-jarige spits koos er destijds voor om de Storm van de Zwarte Zee trouw te blijven. Na in de eerste fase van het seizoen nog vijf keer te hebben gescoord in zeven wedstrijden, verdween Yilmaz in november uit de selectie van Trabzonspor met een disciplinaire schorsing. Een vertrek van de ervaren spits was onvermijdelijk.



Niet alle fans van Besiktas zien de komst van Yilmaz zitten, maar voorzitter Fikret Orman is van mening dat met de komst van de spits de problemen in aanvallend opzicht kunnen worden opgelost. Yilmaz droeg achtereenvolgens het shirt van Antalyaspor, Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Sinobo Guoan en andermaal Trabzonspor. Bij Besiktas wordt de spits nu ploeggenoot van Ryan Babel en Jeremain Lens.