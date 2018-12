Babel: "Dan bleek ik met een gastje van veertien te maken te hebben"

Ryan Babel deelt regelmatig filmpjes online over zijn avonturen met zijn ploeggenoten. In gesprek met ELF Voetbal legt hij uit waarom.

"Ik ben ooit begonnen met vloggen omdat er veel misverstanden waren over mijn persoon", vertelt Babel. Op een gegeven moment kreeg de aanvaller Besiktas vaak te horen dat hij meer met vloggen en muziek bezig was dan met voetbal. “"Ik zou niet professioneel genoeg zijn. Maar ik heb meer interesses naast het voetbal en vind dat ook gezond. De buitenwereld vindt vaak dat je als voetballer 24/7 met voetbal bezig moet zijn. Er zijn veel mensen die voor jou willen bepalen wat je wel en niet moet doen.”"



"“Eerder reageerde ik vanuit mijn emotie op comments op social media. Nu niet meer. Ik heb mezelf vaak genoeg in de vingers gesneden. Dan wilde ik het tegendeel bewijzen en bleek ik met een gastje van veertien jaar te maken te hebben...”" aldus de routinier, die zijn social media in eigen beheer heeft, omdat een bedrijf 'niet weet' hoe de aanvaller zich soms voelt en hoe hij dit wil uiten.



Ook bij Oranje filmt Babel weleens. "“In het begin wist ik niet of dat verstandig was. Er was ook wat commotie over een kleedkamerfilmpje van Ruud Gullit. Mensen vinden het leuk of niet leuk. En als je verliest wordt zo'n soort filmpje tegen je gebruikt"”, aldus Babel, die tot volgend jaar zomer vastligt bij Besiktas. Zijn zaakwaarnemer zat onlangs met de clubleiding om de tafel over een nieuw contract, maar een nieuwe verbintenis is er niet van gekomen.