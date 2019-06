Babel arriveert in Istanbul om contract van vijftien miljoen te tekenen

Ryan Babel is in Istanbul gearriveerd om zijn transfer naar Galatasaray af te ronden.

Op social media zijn beelden opgedoken van zijn aankomst op het vliegveld van de Turkse stad. TRT Spor verzekert dat Babel in Istanbul is om de laatste details rondom een meerjarig contract met de regerend landskampioen af te ronden.

Babel werd onder politiebegeleiding en onder het toeziend oog van de nodige belangstellenden richting een busje gebracht. De voormalig Ajacied is waarschijnlijk onderweg naar het stadion van om daar de medische keuring te ondergaan. Mochten tijdens de check-up geen noemenswaardige problemen aan het licht komen, dan tekent de 32-jarige aanvaller naar verluidt een driejarige verbintenis met een jaarsalaris van vijf miljoen euro in het Türk Telekom Stadion.



De 56-voudig international van het kwam sinds januari uit voor , waarvoor hij vijf doelpunten in zestien wedstrijden maakte. Daarnaast bracht hij vier assists op zijn naam. Het was echter niet voldoende om degradatie uit de Premier League te voorkomen. Babel voelde weinig voor een verblijf in de Championship en stond derhalve open voor een avontuur elders.



Galatasaray lijkt dus de nieuwe werkgever van de Nederlander te worden. Babel heeft een reputatie opgebouwd in Turkije, want zowel als Kasimpasa maakte gebruik van zijn diensten. In een verder verleden diende hij , TSG 1899 , Al-Ain en Deportivo La Coruña. In het shirt van Besiktas, een van de grote rivalen van Galatasaray, maakte Babel 29 doelpunten en verzorgde hij 12 assists in 89 optredens.