'Baas' Depay oogst superlatieven in Frankrijk met speech en magie

Memphis Depay schitterde zaterdagavond namens Olympique Lyon door onder meer prachtig te scoren in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Metz.

De aanvaller werd voor het duel door coach Rudi Garcia benoemd tot aanvoerder en volgens Franse media heeft de Oranje-international zijn plicht meer dan vervuld. De fans van Lyon verkozen Depay daarnaast met liefst 91 procent van de stemmen tot man van de wedstrijd.

"Hij werd gepromoveeerd tot captain en dat zag je aan zijn spel. Hij zweefde over het veld, hij speelde zoals hij voor de dag komt bij het , waar hij briljant is en goede cijfers overlegt", aldus Le Parisien . "Hij nam zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder en was de hoofdarchitet van de overwinning. Hij was in baasmodus", vult La Figaro aan.

Ook L'Equipe is enthousiast en wijst naar een tafereel vlak voor de aftrap, toen Depay zijn ploeg toesprak. "Hij gaf een speech en oogde zeer vastberaden. Hij blijkt een natuurlijke, dynamische leider", stelt de sportkrant.

Ook middenvelder Lucas Tousart is blij met de inbreng van Depay. "Memphis is altijd bezig met de ploeg, of hij een band draagt of niet. Vandaag was hij erg belangrijk. Die speech motiveerde ons", zegt de ploeggenoot van Depay in gesprek met L'Equipe .

Depay zelf voelt geen verandering nu hij aanvoerder is. "De spelers en de technische staf weten wie ik ben, ik ben altijd dezelfde persoon, ook vanavond met de band om mijn arm. Met of zonder, ik probeer altijd belangrijk te zijn voor de ploeg", aldus de Nederlander, die niet als doel heeft om heel het seizoen de band te dragen. "Als het wordt aangeboden, draag ik hem uiteraard. Het is een eer om aanvoerder te zijn. Maar het belangrijkste is het resultaat."