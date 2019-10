'B-artiest' Ryan Babel op de vingers getikt: "Hij moet z'n mond houden"

Ryan Babel speelde in het verleden met de 'Grote Vier' samen bij het Nederlands elftal.

De aanvaller maakte deel uit van de selectie die het in de 2010 tot de finale van het WK wist te schoppen. Babel verdween daarna lang uit beeld en maakte in 2017 na zes jaar aanwezigheid zijn rentree weer bij Oranje. De aanvaller is nu een belangrijke schakel in het team van bondscoach Ronald Koeman en hij liet onlangs nog optekenen het huidige meer een 'team' te vinden dan vroeger het geval was.

"Zij wilden in mijn beleving allemaal de nummer een zijn. Hoe gek het ook klinkt: dit is volgens mij meer een team. Ik heb nu niet het gevoel dat we ego's hebben", liet hij vorige maand optekenen door De Telegraaf . Johan Derksen komt donderdag in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland bij Veronica Inside Radio terug op de uitspraken van Babel en de journalist kan zich niet vinden in diens uitlatingen.

"Ach, Babel moet blij zijn dat hij mee mag doen. Koeman heeft al het geluk van de wereld: die kreeg van onze Lieve Heer een heel elftal aan grote talenten en desondanks stelt 'ie Marten de Roon en Babel op', reageert Derksen. "Babel mag blij zijn dat 'ie mee mag doen, en dan moet hij z'n mond houden over de grote jongens."

"Natuurlijk hebben de grote jongens ego's, maar dat hebben de grote jongens nu weer en dat zullen de grote jongens altijd hebben. Babel heeft het helemaal niet zo slecht gedaan de laatste wedstrijd, maar het is toch een B-artiest hè", sluit Derksen af.

Babel speelde tot nu toe zestig interlands namens het Nederlands elftal en was in de vorige kwalificatiewedstrijd tegen Estland nog belangrijk met twee doelpunten.