'AZ ziet in Eredivisie vervanger voor mogelijk vertrekkende Guus Til'

AZ moet rekening houden met een vertrek van Guus Til.

Spartak Moskou is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de 21-jarige middenvelder, terwijl hij zelf een lucratieve overstap ook wel ziet zitten. Volgens 1Limburg heeft Mark Diemers op het 'schaduwlijstje' staan indien Til daadwerkelijk naar Rusland vertrekt.

Voorlopig is de transfer van Til nog niet in kannen en kruiken, maar er zijn weinig factoren die een overstap zouden kunnen belemmeren. De middenvelder wil zelf graag naar Spartak Moskou verkassen, terwijl de Russische topclub bereid is om aan de eisen van AZ te voldoen.

Lees beneden verder

Het betekent hoogstwaarschijnlijk dat de Alkmaarders een bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro bijgeschreven krijgen. AZ gaat om die reden zijn 'schaduwlijstje' gebruiken en daar prijkt de naam van Diemers op.

nam Diemers een jaar geleden over van , nadat hij eerder voor en had gespeeld. Zijn contract in Limburg loopt nog tot medio 2021 en de middenvelder is niet van plan om de nummer vijftien van het afgelopen -seizoen zomaar te verlaten. Diemers zag eerder deze maand af van een overstap naar CFR Cluj, de regerend kampioen van Roemenië en daardoor actief in de voorronde van de .

Toch wil Diemers wel graag een stap hogerop maken en het lijkt aannemelijk dat hij een transfer naar AZ wel ziet zitten. Zowel technisch manager Sjoerd Ars als de zaakwaarnemer van Diemers laat voorlopig weten dat AZ zich nog niet officieel in Sittard gemeld heeft voor de middenvelder, die afgelopen seizoen voor Fortuna 8 keer scoorde en 8 assists leverde in 38 officiële wedstrijden.