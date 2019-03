AZ wint eindelijk van topclub: "Dat werd elke keer weer opgerakeld"

AZ had voor zondagmiddag sinds januari 2016 geen competitieduel van een club uit de traditionele top drie gewonnen, maar tegen Ajax veranderde dat.

De Alkmaarders waren met 1-0 te sterk voor de tegenstander uit Amsterdam, die een lelijke knauw kreeg in de titelrace. Trainer John van den Brom was blij dat zijn ploeg er weer eens in slaagde om een topwedstrijd te winnen.



"Elke keer als er een wedstrijd tegen , of aankwam, werd het weer opgerakeld. Daar werd ik echt dood- en doodziek van", was hij eerlijk tegenover FOX Sports . "Eerlijk gezegd was het voor mij persoonlijk een heel grote frustratie. We hebben het er uitgebreid over gehad en de enige manier om die reeks te doorbreken is door te winnen. Dat hebben we gedaan. Dik verdiend ook nog."



won dankzij een doelpunt van Guus Til van Ajax, maar als het vizier wat meer op scherp had gestaan, had de overwinning ook hoger uit kunnen vallen. Van den Brom vindt bovendien dat zijn team de wedstrijd eerder had moeten beslissen: "Als je naar de kansenverhouding kijkt, is het gek dat het maar 1-0 is geworden. 5-2 was mooier geweest. Maar ik ben echt héél blij. Die reeks zorgde voor veel frustratie bij mij, bij de clubleiding, bij de spelers, maar ook bij de supporters."



Van den Brom ziet AZ door de zege op gelijke hoogte komen met nummer drie Feyenoord, dat wel over een beter doelsaldo beschikt. De Alkmaarders treffen onder meer de concurrent uit Rotterdam en koploper PSV nog in het restant van het seizoen: "Dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan deze overwinning. We krijgen nog een heel mooi programma en als we zo spelen kan het nog een heel mooi einde van het seizoen worden."