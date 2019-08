AZ waarschuwt clubs en wil nog uitpakken met opvolger van Guus Til

AZ rondde dinsdag de komst van Zakaria Aboukhlal af en is nog niet klaar op de transfermarkt.

De negentienjarige buitenspeler is voor twee miljoen euro overgenomen van , de club waar hij twee keer in de hoofdmacht inviel en uiteindelijk twaalf minuten voor maakte. haalde eerder al talenten als Tijs Velthuis ( ), Tijjani Reijnders ( ) en Richonell Margaret ( ) op bij andere Eredivisionisten.

"Uiteindelijk willen wij gaan voor jong talent, uit de opleiding, maar ook van buitenaf, dat zich bij ons kan doorontwikkelen en de volgende stap maken", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts woensdag in De Telegraaf .

"Ik denk dat mensen ook zien dat we bij AZ spelers kansen geven, hoe oud of jong ze ook zijn. Dat is onze filosofie, de weg waarvoor wij hebben gekozen. Natuurlijk moet er altijd een mix zijn met meer ervaren spelers."

"Die hebben we ook met bijvoorbeeld Jordy Clasie die we erbij hebben gehaald." Met de komst van Aboukhlal heeft AZ het plaatje voor komend seizoen nog niet rond. Huiberts wil nog voor het einde van de zomerse transfermarkt een vervanger voor de naar Spartak Moskou vertrokken Guus Til aantrekken, een speler met ongeveer hetzelfde profiel. "De creatieve tien hebben we wel binnen onze selectie met Calvin Stengs en Albert Gudmundsson, maar we willen ook graag een ander type middenvelder, een box-to-box-speler, erbij halen."

"Daar zijn we mee bezig. Als dat lukt, dan zijn we zo goed als compleet." Bij AZ vertrekt hooguit de overbodige Marko Vejinovic nog. De sleutelspelers zijn in principe niet meer te koop, zo klinkt de boodschap van AZ jegens andere clubs. "Of het moet echt exceptioneel zijn wat er wordt geboden", aldus Huiberts, die dan denkt aan een vergelijkbaar bedrag als wat voor Til is neergeteld. Spartak maakte achttien miljoen euro over naar Alkmaar. "Ja minimaal."