AZ vindt nieuw onderkomen voor Eredivisie-duels tot aan winterstop

AZ speelt zijn thuiswedstrijden voorlopig in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.

De Alkmaarders moeten uitwijken doordat een deel van het dak van het AFAS-stadion is ingestort. Eerder werd al bekend dat de -wedstrijden in het ADO-stadion speelt en daar komen nu ook voorlopig de -wedstrijden bij.

AZ werkte onlangs de thuiswedstrijden tegen FC Mariupol en al af in Den Haag. "Die wedstrijden zijn uitstekend verlopen en dus helpen we AZ graag uit de brand", reageert burgemeester Pauline Krikke op de clubwebsite van AZ.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn is blij met de hulp. "We zijn blij dat we tot aan de winterstop de mogelijkheid hebben om onze thuisduels in Den Haag te spelen. De samenwerking met ADO is tot nu toe meer dan uitstekend bevallen."

Afgelopen vrijdag werden de eerste conclusies getrokken naar aanleiding van het onderzoek naar de reden achter het instorten van het dak van het AZ-stadion. De directe aanleiding voor het instorten van het dak is de storm geweest. De harde wind zorgde voor een neerwaartse dakbelasting, waar in het ontwerp geen rekening mee was gehouden.

Het onderzoek van Royal Haskoning heeft uitgewezen dat er veel mis was met het dak van het AFAS Stadion. De verbindingen van de spanten waren niet goed ontworpen en lassen waren te dun uitgevoerd, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Door eerdere stormen was de constructie van het dak vermoedelijk al verzwakt. “Er is heel veel misgegaan. Er is niet één aanwijsbare oorzaak”, wordt Erik Middelkoop van Royal Haskoning geciteerd door De Telegraaf.