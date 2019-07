AZ vestigt hoop op 'indicatie' van Clasie aan vooravond Europese vuurdoop

Jordy Clasie is niet fit genoeg om donderdagavond in de basis te starten bij AZ.

De Alkmaarders nemen het in de tweede voorronde van de op tegen BK Häcken. Het is zelfs de vraag of de van overgekomen middenvelder kan invallen tegen de Zweedse opponent, zo vertelde trainer Arne Slot woensdag op de persconferentie.

"We wisten van tevoren al, dat hebben we ook wel kunnen zien, dat hij nog niet wedstrijdfit is", aldus Slot. "Dan is het aan ons de vraag of hij een hele korte periode in zou kunnen vallen. De komende uren en de training van vandaag zullen daar een indicatie van geven. We moeten beoordelen of we dat willen of dat we andere keuzes maken, want we hebben meer goede spelers in onze selectie."

Behalve tegenstander Häcken krijgt donderdag ook te maken met de hitte. "We hebben het te accepteren", weet Slot. "Deze temperaturen hebben we tijdens de voorbereiding ook al gehad. We weten dus hoe het is om in deze weersomstandigheden te spelen."

"Met deze temperaturen wil je onnodig balverlies zoveel mogelijk beperken. Daar zullen we dus extra nauwkeurig in moeten zijn. Nee, we onderschatten het weer zeker niet, maar de grootste weerstand zal komen van de tegenstander."

Omdat de Zweedse competitie in maart van start gaat, zit Häcken middenin zijn seizoen. De Getingarna staan na zestien speelrondes op de vierde plek in de Allsvenskan. "Op voorhand speel je liever niet tegen een ploeg die vol in de competitie zit en al gesetteld is", vertelt Slot. "Wij hebben onze voorbereiding dit jaar zo ingevuld dat we het gevoel hebben dat we ook al tijdje onderweg zijn. In die voorbereiding zijn we ook al vrij snel naar een basisformatie toegewerkt."