AZ verscheurt contract van beoogde opvolger Vincent Janssen in 2016

AZ heeft het contract van Fred Friday ontbonden, zo maakt de club maandagmiddag wereldkundig.

De 24-jarige aanvaller uit Nigeria had een verbintenis tot het einde van het seizoen in het AFAS Stadion, maar beide partijen hebben besloten om de samenwerking nu al stop te zetten.

Friday had onder trainer Arne Slot geen uitzicht op speeltijd bij de nummer twee in de . nam Friday in 2016 voor circa 1,5 miljoen euro over van Lilleström SK en legde hem een vierjarig contract voor.

De Afrikaanse spits, aangemerkt als vervanger van de naar vertrokken Vincent Janssen, kende een voortvarende start van zijn Nederlandse avontuur.

In zijn tweede seizoen bij AZ was Friday echter veroordeeld tot een rol als reservespeler, mede door de doorbraak van Wout Weghorst als aanvalsleider van de Alkmaarders.

De Nigeriaan werd in januari 2018 uitgeleend aan , al eindigde zijn verhuurperiode op Het Kasteel in degradatie naar de .

Bij kon Friday een seizoen later ook geen potten breken, al wisten de Tukkers wel het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie te veroveren.

Friday keerde daarop terug naar AZ, maar door de stormachtige ontwikkeling van Myron Boadu was speeltijd in Alkmaar een utopie geworden.

De nu vertrokken spits kwam bij AZ tot 9 doelpunten en 2 assists in 44 wedstrijden. Het is nog niet duidelijk waar hij zijn loopbaan vervolgt.