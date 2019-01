AZ strikt jonge doelpuntenmachine uit Zweden: "Dit is een prachtige club"

AZ heeft zich versterkt met Rasmus Wendt. De jonge doelpuntenmaker uit Zweden was al een week op proef geweest bij de Alkmaarders.

De achttienjarige aanvaller is overgenomen van BK Häcken en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor de rest van het seizoen, met een optie op nog twee jaar. Wendt sluit aan bij de beloften van trainer Michel Vonk.

In het afgelopen jaar was Wendt voor de Onder-19 van zijn werkgever uit Zweden goed voor 17 doelpunten en 21 wedstrijden. Op de website van zijn nieuwe werkgever spreekt hij van 'een groot moment': "AZ is een prachtige club, dus ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. Ik ben al een week op stage geweest en deed mee in een vriendschappelijke wedstrijd. Dat ging goed. AZ is een familiaire en professionele club."



"Ik kan hier werken met alleen maar specialisten. Het komende halfjaar focus ik mezelf op het aarden in Nederland. Hopelijk kan in dan in de toekomst de stap naar het eerste maken", aldus Wendt. Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg omschrijft Wendt als 'een heel interessante speler': "Zeker op fysiek gebied."



"Hij is een jongen met snelheid en veel diepte in zijn spel. Daarnaast is hij technisch vaardig en kan hij goed tussen de linies spelen. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. Naast dat hij op school intelligent is, hij zit in zijn laatste jaar van het gymnasium, komt hij ook heel goed uit de cognitieve testen. Er zit nog veel rek in zijn ontwikkeling."