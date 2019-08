'AZ speelt donderdag in stadion van ADO Den Haag'

AZ wijkt voor het Europese thuisduel met Mariupol uit naar het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.

Zaterdag startte een deel van het dak van het AFAS Stadion in, waardoor de club op zoek moest naar een nieuwe speellocatie. De Telegraaf schrijft dat de keuze is gevallen op de thuishaven van ADO. Beide clubs zijn akkoord, maar er moet nog wel het een en ander worden geregeld. De Alkmaarders hopen zondagavond of maandag definitief groen licht te geven.

Jong zou maandagavond in het AFAS Stadion tegen spelen en dat duel is verplaatst naar het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. was bereid om AZ de komende twee speelronden onderdak te geven, maar dat zag de burgemeester niet zitten. In één van die twee duels is namelijk de opponent.

De Telegraaf meldde eerder dat het 'een ongelofelijk lastige puzzel zou worden om op zo'n korte termijn terecht te kunnen in een ander stadion'. De club moest medewerking krijgen van de desbetreffende club en er was toestemming nodig van de lokale overheid, de burgemeester van die gemeente en de politie.

Ondertussen gaat het onderzoek naar de oorzaak van de instorting nog door. Hoe het verder moet ná de komende twee thuisduels van de club, is niet bekend.

Als AZ ten koste van Mariupol de play-offs van de haalt, speelt men tot 14 september hooguit maar één thuiswedstrijd.