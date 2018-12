AZ overweegt talentvolle spits te verhuren

Ferdy Druijf gaat AZ in de winterstop mogelijk op huurbasis verlaten. De club wil dat de talentvolle spits wekelijks aan spelen blijft toekomen.

Druijf was dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in vijftien wedstrijden al dertien keer trefzeker namens Jong AZ, maar zijn speelkansen worden na de winterstop kleiner.



"Dat lijkt misschien raar, maar dat valt wel mee. Van de spitsen uit de A-selectie is Ondrej Mihálik al op de weg terug na een blessure en na de jaarwisseling gaat ook Myron Boadu terugkomen. Zij staan hoger in de pikorde", laat directeur voetbalzaken Max Huiberts weten aan het Noordhollands Dagblad . Huiberts wil dat Druijf wekelijks aan spelen blijft toekomen en een verhuurperiode in de tweede seizoenshelft is derhalve aannemelijk.



Druijf kwam dit seizoen 59 minuten in actie in de hoofdmacht, terwijl spelers als Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Thomas Ouwejan, met wie hij in de jeugdopleiding speelde, vaker in actie zijn gekomen in het eerste team. “"Ik vind het mooi voor die jongens. Af en te denk je dan weleens: wanneer kom ik er eens te staan? Maar ik ben er niet heel erg mee bezig"”, liet hij onlangs weten in gesprek met Voetbalzone .



"Ik ben niet zo zeer aan het kijken wie er boven me staan bij het eerste, ik focus me vooral op mijn eigen spel. Het is niet zo dat ik aan het plannen ben. Mijn contract loopt nog tweeënhalf jaar, daarin moet ik het laten zien. Natuurlijk hoop ik dat het zo snel mogelijk kan, maar wat is zo snel mogelijk?"