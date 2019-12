AZ niet akkoord met schorsing na rode kaart voor Jordy Clasie

AZ gaan in protest tegen de schorsing die Jordy Clasie heeft gekregen.

Clasie ontving woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen Groene Ster een rode kaart en een dag later is duidelijk geworden dat de aanklager betaald voetbal van de KNVB hem hier één wedstrijd voor wil schorsen. Als het aan zijn club ligt, zal hier echter geen sprake van zijn.

De Alkmaarders laten donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten niet akkoord te gaan met het voorstel.

Lees beneden verder

Clasie speelde in het door AZ met 3-0 gewonnen duel tegen de amateurs opnieuw als centrale verdediger, de positie die hij sinds het wegvallen van Pantelis Hatzidiakos vaker in heeft gevuld. Zijn wedstrijd duurde deze keer echter slechts 55 minuten nadat hij een rode kaart ontving voor het omverlopen van Chefrino End, die door scheidsrechter Erwin Blank werd gezien als een doorgebroken speler.

AZ is het echter niet eens met dit oordeel en gaat daarom in beroep tegen de voorgestelde schorsing voor Clasie. De club zal daarin snel duidelijkheid krijgen, want de tuchtcommissie van de voetbalbond komt donderdagavond al bij elkaar.

Als de sanctie voor Clasie blijft staan, mist hij de laatste -wedstrijd van het jaar tegen .