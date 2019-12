AZ mag zich relatief gelukkig prijzen na Europa League-loting

Voor AZ wacht in de tweede ronde van de Europa League een ontmoeting met LASK Linz.

De Alkmaarders werden maandagmiddag bij de loting voor de laatste 32 gekoppeld aan Oostenrijkers, die in de groepfase afrekenden met . begint met een thuiswedstrijd aan de knock-outfase, waarna een week later de return in Linz op het programma staat.

Voor AZ had een betrekkelijk zware tegenstander uit de koker kunnen komen. Onder meer , , , , Celtic, en FC Salzburg behoorden tijdens de loting voor de laatste 32 van de tot de geplaatste ploegen die de Alkmaarders konden treffen.

Met LASK Linz werd AZ echter gekoppeld aan een relatief gunstige tegenstander, al eindigden de Oostenrijkers in de groepsfase bovenaan in een poule met , PSV en Rosenborg BK.

PSV slaagde er niet in om van de Oostenrijkers te winnen: in Eindhoven eindigde het duel in 0-0, terwijl er in Linz met 4-1 verloren werd. LASK Linz won verder tweemaal van Rosenborg BK (1-0 en 1-2), terwijl de ontmoetingen met Sporting Portugal een nederlaag (2-1) en een overwinning (3-0) opleverden.

De ploeg van trainer Valérien Ismaël is na achttien wedstrijden de nummer twee van de Oostenrijkse , met een achterstand van twee punten op koploper Salzburg.

AZ bereikte de tweede fase van de Europa League, door in een groep met , Partizan Belgrado en Astana als tweede te eindigen. Door die positie waren de Alkmaarders ongeplaatst tijdens de loting. De wedstrijden in de zestiende finales van de Europa League worden afgewerkt op donderdag 20 februari en donderdag 27 februari.