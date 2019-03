AZ laat Marko Vejinovic op huurbasis naar Polen gaan

Arka Gdynia heeft de komst van Marko Vejinovic aangekondigd. De Poolse club meldt een huurdeal met de middenvelder van AZ.

Vejinovic, 29 jaar, kwam dit seizoen slechts in vier competitiewedstrijden van AZ in actie. Coach John van den Brom kiest steevast voor Adam Maher, Fredrik Midtsjø en Guus Til op middenveld. Reden voor Vejinovic om zijn heil ergens anders te zoeken en nog net voor het einde van de Poolse transfermarkt een huurcontract bij Arka Gdynia te tekenen.



Vejinovic maakte vorig seizoen de overstap van Feyenoord naar AZ, maar raakte al snel zwaargeblesseerd. Sinds hij is hersteld van een knieblessure, werd sporadisch een beroep gedaan op de middenvelder. Het contract van Vejinovic bij AZ loopt tot medio 2022. Arka Gdynia staat momenteel op een elfde plaats in de Ekstraklasa, de hoogste divisie in Polen.