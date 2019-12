AZ kan niet wachten tot januari: "In potentie is hij de opvolger van Stengs"

AZ kijkt uit naar de komst van Hakon Evjen vanaf januari.

De veelzijdige Noors jeugdinternational van negentien jaar, maandag uitgeroepen tot Voetballer én Talent van het Jaar in de Noorse Eliteserien, sluit vanaf januari aan bij de selectie van Arno Slot. was het Noorse supertalent al vroeg op het spoor en sloeg eveneens vroeg toe, ondanks interesse van het van de Noorse trainer Ole Gunnar Solskjaer.

"Hij is een lichtvoetig mannetje, technisch vaardig, snel, creatief en beschikt over scorend vermogen", weet oud-international en AZ-scout Arthur Numan. "Vandaar dat half Europa bij hem aanklopte. Ik zie in hem in potentie de opvolger van Calvin Stengs. Ja, zo moeten wij denken, we moeten inspelen op het vertrek van onze goede spelers. We kunnen komende zomer zomaar vijf, zes spelers kwijtraken."

Evjen viel AZ direct op tijdens de scoutingtrips in Noorwegen. "Fredrik Midtsjø had ons grappig genoeg ook al getipt over Hakon", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts in gesprek met De Telegraaf .

"Hij zei: er zit een heel groot talent aan te komen in Noorwegen. Hakon was bij ons dus al op de radar, maar Mitch bevestigde dat. Bij Noorse spelers vraag ik altijd aan hem en Jonas Svensson wat zij van hun vinden."

Evjen is multifunctioneel: de tiener kan op alle posities voorin en het middenveld spelen. "Met zijn linkerbeen op de rechterflank heeft hij wel wat van Calvin, hoewel ik denk dat Hakon iets meer op acht en zes kan spelen", stelt Huiberts, die ervan uitgaat dat de derde Noor in de AZ-selectie direct aansluit bij de A-selectie.

"Hakon is niet voor niets uitgeroepen tot de beste voetballer van de Noorse competitie. Hem kennende gaat hij met niets minder genoegen nemen. Hij is enorm gedreven en weet heel goed wat hij wil."

"Die jongen gaat gelijk volle bak. Hij past heel goed bij al die jongens die er nu rondlopen, want die weten ook heel goed wat ze willen."

Svensson verwacht ook dat Evjen zal aanhaken aan het niveau van AZ. "Hij zal nog wel aan zijn nieuwe leefomgeving moeten wennen, hij gaat voor het eerst naar het buitenland. Mitch en ik waren 23 toen we hier kwamen, hij is nog jong. Maar geloof me: we zullen hem op sleeptouw nemen. Hij is een landgenoot, dat is een soort erecode."