AZ in onzekerheid voor topper tegen Ajax: "We hebben alles aangeleverd"

AZ en Ajax treffen elkaar op 15 december voor de eerste keer dit seizoen in de Eredivisie.

Elf dagen voor die wedstrijd is echter nog altijd niet duidelijk waar de kraker tussen de nummer een en twee van de competitie afgewerkt zal gaan worden.

De Alkmaarders speelden vanwege het ingestorte dak de afgelopen maanden niet in het eigen AFAS Stadion en weten nog niet waar zij aan toe zijn voor de wedstrijd tegen .

Bij heerste de hoop dat de club op 15 december weer in het eigen onderkomen terecht zou kunnen. Het dak van het AFAS Stadion stortte op 10 augustus van dit jaar gedeeltelijk in door harde wind, waarna AZ uitweek naar het Cars Jeans Stadion van .

De gemeente Den Haag heeft echter al duidelijk gemaakt dat het bezoek van de Amsterdammers onwenselijk is vanwege angst voor ongeregeldheden.

AZ hoopt nog altijd in eigen huis te kunnen spelen en heeft de gemeente Alkmaar, die er onlangs voor koos om het stadion nog niet vrij te geven, inmiddels de gevraagde gegevens verstrekt. "Wij hebben alles aangeleverd", bevestigt een woordvoerder van de club aan NH Nieuws.

Lees beneden verder

De gemeente kijkt kritisch naar onder meer de verankering van de verbinding tussen de hoofdtribune en het hoofdgebouw en wil ook weten of de zogenaamde 'sleufgaten' in het stadion dichtgelast zijn.

AZ kreeg onlangs een paar dagen extra de tijd om de gewenste informatie aan te leveren en heeft volgens de woordvoerder nu alle aandachtspunten opgepakt: "Die worden nu door de gemeente bekeken. Volgende week beslist de gemeente of er in het eigen stadion gespeeld mag worden."

Als AZ niet in het AFAS Stadion terechtkan is nog niet duidelijk waar de wedstrijd gespeeld zal worden. De ploeg van trainer Arne Slot week eerder dit seizoen voor de 'risicowedstrijd' in de tegen Royal Antwerp al eens uit naar de Grolsch Veste van .