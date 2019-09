AZ hoopt nog voor winterstop terug te keren naar eigen AFAS Stadion

AZ kreeg begin augustus met een forse tegenvaller te maken toen tijdens een storm een deel van het AFAS Stadion instortte.

De Alkmaarders spelen hun thuiswedstrijden daarom op dit moment in het Cars Jeans Stadion van , maar hier komt mogelijk nog dit jaar verandering in. De club laat donderdag in het jaarverslag namelijk weten te hopen in december terug te kunnen keren naar het eigen onderkomen.

"Medio december 2019 hoopt met de nodige aanpassingen weer in het AFAS Stadion te kunnen spelen", schrijft de club. De 'nodige aanpassingen' in kwestie lijken een flinke verbouwing van het stadion in te houden, aangezien er momenteel wordt gewerkt aan een plan om driekwart van het dak te verwijderen.

AZ laat wel weten verzekerd te zijn voor de materiële schade, als de vervolgschade: "De totale omvang van de schade is nog niet vast te stellen." Als de club inderdaad medio december weer terechtkan in het eigen stadion is dat mogelijk net op tijd voor de wedstrijd tegen , die in Den Haag voor de nodige complicaties kan zorgen.

Burgemeester Pauline Krikke heeft namelijk al laten weten dat Ajax-fans niet welkom zijn in haar stad op zondag 15 december, als AZ en de Amsterdammers het tegen elkaar opnemen. De ploeg van trainer Arne Slot speelt een week later zijn laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft op Het Kasteel tegen .

Na zes gespeelde wedstrijden staat AZ op de vierde plek in de . Donderdagavond kunnen de Alkmaarders echter stijgen naar plaats drie als in De Kuip wordt verslagen. In dat geval staat de ploeg nog één punt achter koplopers Ajax en .