AZ heeft hoge verwachtingen van 'CR7 II': "Hij is voor twee jaar gehuurd"

Félix Correia is met AZ deze week mee op trainingskamp naar Spanje.

De van gehuurde vleugelaanvaller trekt aldaar veel bekijks, want de jongeling is wereldberoemd in buurland Portugal.

De pas achttienjarige Correia wordt in zijn geboorteland zelfs regelmatig vergeleken met Cristiano Ronaldo, die toen hij de leeftijd van de -aanvaller had naar vertrok. Beide spelers zijn rechtsbenig doorliepen de beroemde opleiding van .

Het komt niet vaak voor dat AZ een speler tijdelijk overneemt zonder koopoptie in de huurovereenkomst. Voor de getalenteerde Correia werd echter een uitzondering gemaakt door de Alkmaarse club, omdat er veel vertrouwen is in de kwaliteiten van de buitenspeler.

"In eerste instantie speelt hij nog in Jong AZ, maar we hebben hem er niet voor niets bijgehaald en meegenomen naar Spanje", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts aan De Telegraaf.

Jeugdinternational Mo Taabouni maakte vorige maand zijn officiële debuut in de bekerwedstrijd van AZ tegen Groene Ster (3-0 overwinning). Het is de komende tijd afwachten of Correia op korte termijn dezelfde route volgt en speeltijd krijgt van trainer Arne Slot.

"We hebben hem voor twee jaar gehuurd", vult Huiberts aan. "Als we Félix kunnen gebruiken voor het eerste elftal, zou het raar zijn als we dat niet doen."

Correia kwam in de eerste seizoenshelft tot twee doelpunten en drie assists in veertien wedstrijden voor Jong AZ. De jonge vleugelaanvaller ruilde Sporting afgelopen zomer in voor Manchester City, dat hem gelijk voor twee seizoenen naar Nederland stuurde.

Zijn contract bij de Engelse grootmacht loopt door tot medio 2024.