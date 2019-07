AZ heeft hoge verwachtingen en doet voor anderhalve ton zaken met Twente

Tijs Velthuis vervolgt zijn loopbaan bij AZ, zo communiceert de Alkmaarse club donderdag via de officiële kanalen.

De zeventienjarige verdediger wordt overgenomen van en tekent een driejarig contract in het AFAS Stadion. Velthuis sluit aan bij Onder-19. "Dit geeft een heel trots gevoel", erkent de kersverse aanwinst van AZ. De Telegraaf meldde onlangs dat met de overgang een bedrag van anderhalve ton is gemoeid.



"Ik ben blij dat ik voor deze club heb mogen tekenen. Twee jaar geleden kwam AZ ook al, maar toen koos ik ervoor om bij Twente te blijven. Nu kreeg ik opnieuw de kans om naar AZ te gaan en had ik het gevoel dat ik deze kans niet kon laten lopen. De keuze was snel gemaakt", aldus Velthuis in een reactie op de website van zijn nieuwe werkgever.



Velthuis, die nooit voor de hoofdmacht van de Tukkers uitkwam, wordt niet gelijk in het diepe gegooid. AZ Onder-19 is voorlopig zijn werkterrein. "Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen en wil een vaste waarde worden. Ik ben een voetballende verdediger die zijn mannetje staat. Ik wil rust aan de bal brengen en het team beter laten spelen. Natuurlijk hoop ik dan zo snel mogelijk de aansluiting bij het eerste elftal te vinden."



"Wij zijn heel blij met de komst van Tijs", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij is al heel lang bekend bij onze scouting. Dit jaar hebben we kunnen doorpakken en hem naar AZ gehaald. Tijs is een speler die uitstekend in ons profiel past. Hij is een linker centrale verdediger, die opbouwend en aanvallend sterk is. Ook is hij inzichtelijk slim en heeft hij een goede fysiek. Alles bij elkaar is Tijs een jonge speler met veel potentie en denken wij dat hij op termijn kan doorstoten naar de A-selectie."