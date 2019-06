AZ en Ron Vlaar bereiken akkoord en gaan langer met elkaar door

Ron Vlaar gaat een jaar langer door bij AZ.

De Alkmaarders melden maandagmiddag via de officiële kanalen dat de club een mondeling akkoord heeft weten te bereiken met de verdediger over zijn aflopende contract. De 34-jarige stopper zal zodoende ook volgend seizoen de clubkleuren verdedigen.

Vlaar kwam afgelopen seizoen, verspreid over de , TOTO en , tot 34 officiële wedstrijden namens en was daarmee een belangrijke schakel in de formatie van de vertrokken trainer John van den Brom. De Alkmaarders sloten het seizoen uiteindelijk af met een vierde plek en kwalificeerden zich daarmee ook voor de voorrondes van de Europa League.



Vlaar zal er dus ook bij zijn als er eind juli en begin augustus in de kwalificatie voor het tweede Europese bekertoernooi gespeeld zal worden tegen het Zweedse BK Häcken. De 32-voudig international van het is bezig aan zijn tweede periode bij AZ, waar hij tussen 1996 en 2004 ook al deel uitmaakte van de jeugdopleiding.



De centrale verdediger maakte daarna twee jaar deel uit van de selectie van de hoofdmacht, voordat in 2006 een vertrek naar volgde. Na zes jaar in Rotterdam kende hij tussen 2012 en 2015 bij Aston Villa zijn enige buitenlandse avontuur. Hardnekkig blessureleed leidde vier jaar geleden echter weer tot een vertrek uit Engeland en hij keerde daarna terug op het oude nest.