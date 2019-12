AZ en Clasie mogen juichen na ingreep van tuchtcommissie

Jordy Clasie kan zaterdag meedoen als AZ het opneemt tegen Sparta Rotterdam.

De middenvelder annex verdediger van de Alkmaarders kreeg woensdagavond in het bekerduel met Groen Ster na 55 minuten een rode kaart na een vermeende overtreding en werd voor een duel geschorst, maar heeft deze straf succesvol aangevochten.

Clasie kreeg woensdag rood na een vermeende overtreding op Chefrino Eind, waarna arbiter Sander van Eijk de rode kaart trok. De Alkmaarders wisten zonder de voormalig Feyenoorder alsnog een overwinning uit het vuur te slepen. Met tien man won AZ met 3-0 door doelpunten van Ferdy Druijf, Jonas Svensson en Dani de Wit.

"Uit de beelden maakt de tuchtcommissie op dat de tegenspeler voor het contact al uit evenwicht is geraakt, voorover valt en tijdens zijn val met zijn hak de knie van Clasie raakt", zo luidt de conclusie van de tuchtcommissie.

"Naar het oordeel van de tuchtcommissie is er geen sprake van een overtreding zodat niet behoeft te worden beoordeeld of er een duidelijke scoringskans wordt ontnomen."

De 28-jarige Clasie kan zaterdag dus gewoon meedoen in de uitwedstrijd bij Sparta. AZ is medekoploper in de , al heeft wel een beter doelsaldo.