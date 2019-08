AZ eindigt op Old Trafford; Feyenoord start tegen Rangers FC

In navolging van de loting voor de Europa League heeft de UEFA de speelkalender van de groepsfase bekendgemaakt.

begint met een uitwedstrijd tegen Partizan Belgrado en eindigt uit tegen op Old Trafford. Vanwege een straf van de UEFA moet Partizan een wedstrijd zonder publiek spelen en daardoor wordt de wedstrijd tegen AZ achter gesloten deuren gespeeld. Partizan is echter in beroep gegaan tegen de straf.

Programma :

19 september 18.55 uur PSV - (Por)

3 oktober 21.00 uur Rosenborg BK (Noo) - PSV

24 oktober 21.00 uur PSV - LASK Linz (Oos)

7 november 18.55 uur LASK Linz (Oos) - PSV

28 november 21.00 uur Sporting Portugal (Por) - PSV

12 december 18.55 uur PSV - Rosenborg BK (Noo)

Programma :

19 september 21.00 uur Rangers FC (Sch) - Feyenoord

3 oktober 18.55 uur Feyenoord - (Por)

24 oktober 18.55 uur Young Boys (Zwi) - Feyenoord

7 november 21.00 uur Feyenoord - Young Boys (Zwi)

28 november 18.55 uur Feyenoord - Rangers FC (Sch)

12 december 21.00 uur FC Porto (Por) - Feyenoord

