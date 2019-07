AZ deelt ook nieuw contract aan recordbreker uit: "Een mooi moment"

In navolging van Ferdy Druijf heeft ook Myron Boadu een nieuw contract met AZ ondertekend.

De contractuele samenwerking tussen de Alkmaarse club en de achttienjarige aanvaller is met twee jaar verlengd, tot medio 2023.

Boadu werd bij Jong met 15 jaar en 233 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Tweede Divisie. In mei 2018 debuteerde hij in de hoofdmacht van AZ, tijdens de uitwedstrijd tegen . Vorig seizoen speelde Boadu tot aan zijn enkelblessure negen -wedstrijden, waarin hij drie goals maakte.



"Dit is een mooi moment voor mij en mijn familie", zegt Boadu op de clubsite. "Ik vind het mooi dat AZ na twee zware blessures nog zo veel vertrouwen in me heeft. De club heeft altijd vertrouwen in me gehad. Nu wil ik fit blijven en zoveel mogelijk goals maken."



"Myron heeft pech gehad met blessures, maar is helemaal terug en laat zien dat hij fit is", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. "De twee extra contractjaren bieden hem de kans zich rustig te focussen op het spelen in de Eredivisie. Als explosieve, snelle en balvaardige spits, die in staat is zelf kansen te creëren, heeft hij voldoende kwaliteiten om te slagen. Het is aan hem om die eruit te laten komen."