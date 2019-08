AZ deelt conclusies en gaat driekwart van stadiondak afhalen

Een verkeerd ontwerp en een opeenstapeling van fouten heeft ertoe geleid dat het dak van het AZ-stadion op 10 augustus deels is ingestort.

Zo luidt de voorlopige conclusie van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. De directe aanleiding voor het instorten van het dak is de storm geweest. De harde wind zorgde voor een neerwaartse dakbelasting, waar in het ontwerp geen rekening mee was gehouden. Royal Haskoning verwacht in het eerste kwartaal van 2020 pas met de definitieve conclusies te komen.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er veel mis was met het dak van het AFAS Stadion. De verbindingen van de spanten waren niet goed ontworpen en lassen waren te dun uitgevoerd, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Door eerdere stormen was de constructie van het dak vermoedelijk al verzwakt. "Er is heel veel misgegaan. Er is niet één aanwijsbare oorzaak", wordt Erik Middelkoop van Royal Haskoning geciteerd door De Telegraaf.

Lees beneden verder

wil zo snel mogelijk weer in het eigen stadion spelen, maar het is nog niet bekend wanneer dat precies zal zijn. AZ-directeur Robert Eenhoorn laat weten dat de club drievierde van het dak wil afbreken en weer opnieuw opbouwen. "We zijn goed verzekerd, ook voor bedrijfsschade", aldus Eenhoorn, die benadrukt dat de club geen blaam treft bij het incident. Nog voor aanvang van het seizoen was het stadion geïnspecteerd. "Wij kregen die ondertekend terug. Wij kunnen aardig voetballen en een wedstrijd organiseren. Ik ga aan zo'n inspecteur ook niet vragen hoe onze linksback moet opbouwen."

AZ speelde zijn thuiswedstrijden onlangs in het stadion van en . De Alkmaarders lieten weten dat de groepswedstrijden in de tegen , FK Astana en Partizan Belgrado in het Cars Jeans Stadion in Den Haag worden gespeeld.

Het is nog onduidelijk waar de komende -wedstrijden van AZ worden gespeeld. "We verwachten dat in de eerste dagen van september te kunnen melden", aldus Eenhoorn.