AZ biedt talent met verleden bij Ajax en Manchester United nieuwe kans

Millen Baars sloot zich in de zomer van 2017 aan bij de jeugd van Manchester United.

Voor aanvang van dit seizoen werd echter duidelijk dat er geen definitieve doorbraak voor hem weggelegd was op Old Trafford.

De negentienjarige aanvaller vertrok afgelopen zomer transfervrij bij de Engelse grootmacht en heeft nu in een nieuwe club gevonden.

De Alkmaarders melden donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen dat Baars het seizoen afmaakt bij Jong AZ.

De linksbuiten liep de afgelopen tijd al stage bij de beloften van de huidige nummer twee van de en liet daar zo'n goede indruk achter dat hij zich nu definitief aansluit bij de ploeg uit de .

AZ wordt voor Baars zijn tweede club in het Nederlandse profvoetbal. De jongeling zette zijn eerste stappen op het veld bij de amateurs van De Kennemers en maakte in 2008 de overstap naar de jeugdopleiding van .

Hier was hij vervolgens acht jaar actief, voordat hij in 2016 weer vertrok. Baars droeg in het verleden ook het shirt van Oranje Onder-19 en speelde in oktober 2018 zijn laatste jeugdinterland.